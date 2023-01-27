Япония расширила санкционный список и запретила экспорт медоборудования в РФ

Власти Японии обнародовали новый пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. В черный список попали 22 россиянина, более 50 компаний и 14 чиновников и бизнесменов из новых регионов РФ, сообщила пресс-служба МИД Японии.

Под санкции попали первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минюста Константин Чуйченко, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, замминистра обороны Михаил Мизинцев, философ Александр Дугин и другие.

Токио добавил в черный список компаний ПАО «Камаз», корпорацию «Иркут» и машиностроительный завод «Авангард». Еще 49 компаниям из России запретили закупать японские товары общего назначения и товары, связанных с укреплением военного потенциала.

Отдельные санкции введены в отношении 14 чиновников и бизнесменов, действующих в новых регионах РФ: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. В их число вошли глава военно-гражданской администрации Каховки Павел Филипчук, замглавы администрации Херсонской области Игорь Семенчев, глава «Газ-Альянса» Сергей Курченко и другие.

Японское министерство экономики, торговли и промышленности в рамках расширенных санкций против России опубликовало перечень запрещенных к вывозу товаров на своем сайте. С 3 февраля под запрет попадет экспорт в РФ медицинского оборудования, вакцин, роботов, радиоактивных материалов, ряда химикатов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Япония поддержала усиление санкционного давления на Россию после начала специальной военной операции. Западные страны выразили поддержку Украине активными поставками вооружений и экономическими ограничениями. Токио уже запретил экспорт в Москву товаров, которые японские власти связали с производством химического оружия: химикатов, центрифуг, конденсаторов и другого.

Токио, Наталья Рязанова

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