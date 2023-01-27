Постпредство РФ при ЕС обвинило европейских чиновников в игре фактами о Холокосте

Высшие должностные лица ЕС пытаются манипулировать фактами о Холокосте, заявили в постоянном представительстве РФ при Евросоюзе. За рамками остаются роль Красной армии в освобождении узников лагерей смерти и рост нацизма на Украине.

В дипмиссии призвали ЕС не забывать, что именно Красная армия освободила концлагерь Освенцим-Биркенау 27 января 1945 года.

«Прискорбно, что по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста высшие должностные лица ЕС пытаются манипулировать фактами и демонстрируют незнание истории. Мы надеемся, что ЕС не будет закрывать глаза на рост нацизма на пороге Европейского Союза – на Украине», – говорится в заявлении постпредства.

Дипломаты посоветовали европейским коллегам учесть истинный смысл высказывания итальянского еврейского писателя и ученого Примо Леви. Его слова ранее процитировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Примо Леви был абсолютно прав: «Мы не можем понять фашизм, но мы можем и должны понять, откуда он берется». Россия помнит прошлые зверства фашизма и делает все возможное, чтобы предотвратить их повторение», – добавили в дипмиссии.

В Израиле раввин Михаил Финкель, выступавший в качестве эксперта, назвал киевский режим неонацистским и призвал не героизировать «убийц евреев».

«Герои современной Украины – это Петлюра, убивший 200 тыс. евреев, это Шухевич, эсэсовец, это Бандера, это Стэцько, который говорил, что всех евреев нужно уничтожить. Национальные герои Украины – это мрази. Украине нужно раскаяться», – заявил он в эфире национального телевидения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»