Политик из Франции призвал страну выйти из готовящейся к войне НАТО

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО. Он назвал безумцами руководство альянса после заявления о готовности к прямому конфликту с Россией.

«Адмирал Роб Бауэр заявляет, что государства НАТО должны перейти к «военной экономике» и что НАТО «готово» к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят Третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!» – написал политик на своей странице в сервисе микроблогов.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр выступил за переориентацию промышленности стран блока на военную сферу и за перевооружение всех государств. Он заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

Ранее воинственная риторика руководства НАТО стала поводом для Турции задуматься о выходе из альянса. Зампредседателя турецкой партии «Родина» Этем Санчак заявил, что действия НАТО вынуждают Анкару покинуть блок и это случится в ближайшие полгода.

Париж, Наталья Рязанова

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