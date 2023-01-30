Песков назвал ложными слова Джонсона о ракетной угрозе со стороны Путина

Слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона об угрозе ракетного удара были ложью, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин вел речь об угрозе Москве со стороны НАТО, заверил его пресс-атташе.

«То, что сказал господин Джонсон, – это неправда. Точнее, это ложь. Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», – сказал Песков журналистам.

Он отметил, что ложь могла быть намеренной. С какой целью это было сказано, нужно спросить у британского политика. Но ложь могла быть и неосознанной: Джонсон просто не понял сути разговора.

«Никаких угроз ракетами не было. Фактически он не понял, о чем говорил с ним президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента. Это очень неловкая ситуация», – отметил Песков.

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в документальном фильме «Путин против Запада» рассказал о взаимных угрозах во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции. Якобы в ответ на предупреждения о санкциях Путин заявил, что путь российской ракеты займет «всего минуту».

Москва, Наталья Рязанова

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