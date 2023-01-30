Джонсон угрожал Путину санкциями перед началом СВО

Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал о взаимных угрозах во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным перед началом специальной военной операции.

Джонсон признал, что телефонный разговор был очень долгим и экстраординарным, пишет The Telegraph со ссылкой на документальный фильм «Путин против Запада».

Бывший премьер предупреждал Путина о «катастрофе» в случае продвижения российских сил на территорию Украины.

«Он предупредил Путина, что западные санкции будут гораздо более жесткими. Что российская агрессия приведет только к тому, что Запад усилит свою поддержку Украины, а это грозит «большим, а не меньшим числом сил НАТО» у границ России», – пишет издание.

Джонсон утверждает, будто в ответ Путин заявил, что путь российской ракеты займет «всего минуту». При этом, президент РФ получил от британского премьера подтверждение, что Украина «в ближайшее время» не станет членом НАТО.

Ранее бывший глава британского правительства Борис Джонсон признался, что «нормандский формат» переговоров по Украине был «дипломатической имитацией».

Запад ужесточил санкционное давление на Россию после начала СВО. Позже ряд европейских стран признали, что российская экономика оказалась устойчивее к экономическим ограничениям, чем они предполагали. В то же время антироссийские санкции нарушили цепочки поставок и усугубили энергетический кризис в Европе.

Лондон, Наталья Рязанова

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