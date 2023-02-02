Пренебрежение к мюнхенской речи президента РФ Владимира Путина привело к конфликту на Украине, считает обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон. Запад нарушил собственные обещания о нерасширении НАТО, а теперь пытается убедить мир в «агрессии» России, отметил он.

После распада СССР власти России стремились мирно интегрировать страну в европейскую экономику и систему безопасности. Госдеп США вместе с руководством НАТО заверило Москву, что расширения альянса на Восток не будет, но нарушили свое слово.

«В 2007 году в мюнхенской речи Владимир Путин ясно дал понять, что Украина – самая красная из красных линий. Россия никогда не потерпела бы у своего порога Украину, связанную с НАТО и напичканную американским оружием. Последней каплей стала поддержка США жестоких антидемократических беспорядков на Украине в 2014 году», – пояснил Петерсон.

Он подчеркнул, что именно киевские власти развязали войну против собственного населения в Донбассе. По данным издания, ее жертвами к 2022 году стали от 15 тыс. до 20 тыс. человек.

«В течение 2021 года Россия неоднократно запрашивала переговоры с Белым домом, целью которых было бы обеспечить нейтралитет Украины, а также некоторую форму гарантий защиты населения Донбасса. Эти мольбы были проигнорированы. Это краткое резюме «совершенно неспровоцированной» агрессии России на Украине», – подвел итог обозреватель.

Ряд государств отметил, что действия Запада привели к тому, что Россия начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса. В МИД России подчеркнули: западные страны тоже начали понимать, что попались на провокацию США, приведшую к конфликту на Украине. Бывшие руководители ФРГ и Украины признали, что подписывали Минские соглашения без намерения их выполнять. Они пытались выиграть для Украины больше времени на модернизацию армии и получение западных вооружений.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»