Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные страны начинают осознавать настоящую причину конфликта на Украине – провокации США.

«То тут, то там проявляется и дополнительное просветление, дополнительная позиция о том, что, оказывается, в основе всей ситуации вокруг Украины лежит американская провокация», – сказала дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».

Россия несколько лет пыталась донести суть поведения Штатов до других стран. Провокация же состояла в подписании Минских соглашений, которые были только прикрытием для военных планов Украины, пояснила Захарова.

Китай назвал США виновными в развязывании конфликта на Украине. Киев и Брюссель выступают как второстепенные участники, инструмент для достижения Вашингтоном своей цели – сохранения гегемонии в мире.

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил западные страны в провокациях, которые и привели к конфликту на Украине. Вместо того, чтобы стать посредником в мирных переговорах, Запад только подливал масла в огонь.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Украины Петр Порошенко признались, что подписывали Минские соглашения без намерения их выполнять. Киев использовал это время для модернизации армии.

Москва, Наталья Рязанова

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