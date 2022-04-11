Китай винит в украинском кризисе США, отводя Украине и ЕС вторые роли

Китай внимательно следит за событиями на Украине, верно расставляя акценты. В Поднебесной называют виновником украинского кризиса гегемонию США, которую Вашингтон навязывает принудительно другим странам, неспособным противостоять американскому влиянию. Об этом пишет китайская англоязычная газета Global Times.

Как известно, Пекин предпочитает сохранять нейтралитет в связи со спецоперацией России на Украине, не спешит поддерживать антироссийские санкции, при этом регулярно получает угрозы со стороны США за нежелание вступать в экономическую войну против Москвы. Китай пристально наблюдает.

Авторы Global Times воспринимают украинский кризис не как противостояние Москвы и Киева, а как конфликт России и США, где Украина и Евросоюз выступают лишь как второстепенные участники – инструмент для достижения американцами своих целей. При этом Вашингтон открыто готов принести в жертву как украинцев, которые сейчас участвуют напрямую в боевых действиях, так и европейцев, уровень жизни которых резко падает из-за решений, принимаемых их правительствами.

По иронии судьбы, Вашингтон ввел строгие санкции в секторах, где американские фирмы являются основными конкурентами России, игнорируя те, где США сильно зависят от РФ, например, титан, металл, необходимый в производстве самолетов и ракетных двигателей. В то же время США вывели из-под санкций минеральные удобрения от российских производителей, но закупать их смогут только американские фермеры, тогда как другим странам, поддержавшим рестрикции приобретать их запрещено.

«Это примеры американского эгоизма и двойных стандартов, – пишет политический обозреватель Синь Пинь для Global Times. – Президент США Джо Байден однажды пригрозил, что есть только два варианта: санкции против России или третья мировая война. Но он не понимает, что диалог и мирные переговоры-единственный выход из кризиса».

Пекин, Зоя Осколкова

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