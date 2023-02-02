На Украине важен не фактор времени, а качество итогов – Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для России на первый план выходит фактор качества итогов специальной военной операции, а не фактор времени. Москва все равно хочет быстрее завершить конфликт, но другие страны не делают попыток подтолкнуть Киев к переговорам.

«Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского», – сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости.

Глава МИД отметил, что президента Украины Владимира Зеленского заставили прекратить переговоры его западные партнеры. А теперь украинский лидер и сам ощущает себя несамостоятельной фигурой.

«Западные коллеги отказались от переговоров, заставили киевский режим уйти с переговорного процесса, причем в тот самый момент, когда еще была возможность закончить это политическим путем. Но Киеву не позволили, естественно. С тех пор никто не попытался даже убедить киевский режим в необходимости вести переговоры, никто не возразил», – пояснил министр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон может быстро закончить конфликт на Украине, поскольку у него находится ключ от киевского режима. Но Белый дом выбрал путь накачки Киева оружием.

Москва, Наталья Рязанова

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