Президент США может содействовать быстрому разрешению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но нынешний хозяин Белого дома выбрал путь накачки Киева оружием.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что на посту главы государства мог бы за сутки привести к финалу конфликт на Украине. Представитель Кремля признал, что «Трамп не далек от правды».

«Президент США, действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может это сделать очень быстро. Ключ от Киевского режима во многом в руках у Вашингтона. Достаточно соответствующего указания из Вашингтона и все это можно завершить», – сказал Песков журналистам.

Он допустил, что ситуация могла бы разрешиться, пусть и не за один день. Но действующий президент США Джо Байден выбрал противоположный путь.

«Мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием», – добавил Песков.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что западные страны провоцируют хаос ради сохранения своей гегемонии. Поэтому США заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, а самой стране Запад уготовил судьбу пушечного мяса.

Еще в июле 2022 года официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с поддержкой Вашингтона борьба в Донбассе будет затяжной.

Москва, Наталья Рязанова

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