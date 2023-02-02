«Готова практически на все»: Лавров назвал кандидата на роль «следующей Украины»

По пути Украины может пойти Молдавия, президент которой Майя Санду «готова практически на все». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА «Новости».

По его словам, Запад «приглядывает» на роль «следующей Украины» Молдавию. «Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», – сказал министр, чьи слова приводит РИА «Новости».

Надо отметить, что в прошлом году Санду неоднократно заявляла о возможном отказе от нейтрального статуса Молдавии.

В январе министр обороны республики Анатолий Носатый подчеркнул, что сохранение нейтралитета больше не является актуальным для Кишинева. В свою очередь, Санду в недавнем интервью изданию Politico не исключила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в военный альянс, однако не уточнила в какой именно. Она отметила, что отказ от нейтралитета должен произойти через демократический процесс.

Несмотря на нейтральный статус, Молдавия с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

Москва, Наталья Петрова

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