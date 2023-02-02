Лавров: чем дальнобойнее оружие будет у Украины, тем дальше его придется отодвинуть от России

Россия продолжит теснить украинские силы до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность российских территорий. Чем более дальнобойное оружие получит от союзников Киев, тем дальше его придется отодвинуть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий. Чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны», – пояснил министр в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что не может быть вопросов о принадлежности Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, жители которых на референдуме выразили свою волю стать частью РФ. Только Запад «не может успокоиться» и заставляет конфликт разрастаться, отметил министр.

«Эскалация – как снежный ком: начиналось с каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас уже говорят вовсю о самолетах. Канцлер ФРГ Олаф Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро», – отметил глава российского МИД.

Лавров напомнил, как его немецкая коллега Анналена Бербок признала, что Германия уже воюет против России. И делает это «дружно» с другими странами Запада.

Вашингтон готовит очередной пакет военной помощи для Киева. В поставку, оцененную в 2,2 млрд долларов впервые войдут ракеты большей дальности, способные поражать цели в российском тылу. Бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB) имеют вдвое большую дальность, чем уже переданные Украине снаряды для РСЗО HIMARS.

Москва, Наталья Рязанова

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