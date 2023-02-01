США отправят Украине военную помощь на $2,2 млрд, включая ракеты большей дальности

Вашингтон готовит пакет военной помощи для Киева на 2,2 млрд долларов. В него впервые войдут ракеты большей дальности, способные поражать цели в российском тылу, передает Reuters со ссылкой на источники.

Почти 1,725 ​​млрд долларов потратят на вооружения с конвейера, а не из собственных запасов США. Среди произведенного специально для Украины боеприпаса будут бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Они подходят для ракетных комплексов типа РСЗО M270 и HIMARS и могут поразить цель на расстоянии 150 км, рассказал один из чиновников.

Вашингтон отклонил просьбу Киева о передаче ракет ATACMS дальностью 297 км, добавил собеседник.

В середине января Пентагон отказывался передавать Киеву GLSDB, которые компания Boeing предложила поставлять киевскому режиму еще в ноябре. Дальность этого боеприпаса вдвое больше снарядов для РСЗО HIMARS, т.е. в радиус поражения могут попасть объекты далеко за линией соприкосновения.

Западные военные чиновники отметили, что скорость принятия решений по отправке вооружения на Украину все возрастает. То, что было под запретом еще недавно, теперь свободно включается в пакеты военной помощи Украине. Один из них допустил, что «невозможное» сегодня решение насчет истребителей будет уже не таким категоричным через пару недель.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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