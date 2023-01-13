Пентагон отказался отправлять Киеву бомбы большой дальности

Пентагон решил не отправлять на Украину бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Военные чиновники посчитали слишком долгим срок преобразования боеприпасов, пишет Foreign Policy со ссылкой на источники в Минобороны США.

В ноябре компания Boeing предложила поставлять Киеву высокоточные боеприпасы, чья дальность вдвое больше снарядов для РСЗО HIMARS, которые Вашингтон уже отправил своему союзнику. Дальность ударов могла вырасти до 100 миль, а в радиус поражения попали бы объекты далеко за линией соприкосновения.

Но развертывание бомб займет столько времени, что надобность в боеприпасах может отпасть, учитывая темпы боевых действий, пояснил источник. Издание напомнило, что США ранее отказались передавать киевскому режиму тактическую ракетную систему ATACMS, которая позволила бы поражать цели почти в 200 милях от линии соприкосновения. Пентагон решил так из опасений эскалации конфликта, хотя Киев и заверял, что не станет использовать оружие НАТО и США для ударов по российской территории.

Американские чиновники не высокого мнения об умениях украинцев в части обращения с оружием. Так, сенатор-республиканец из Оклахомы Нэтан Дам потребовал не пускать боевиков в свой родной штат из опасений, что во время учебы работе с системой ПВО Patriot они могут запустить ракету на американскую территорию. Для примера он напомнил происшествие с украинской ракетой, упавшей в Польше и унесшей жизни двух человек.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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