Запад начал обсуждение отправки истребителей на Украину

Страны Запада обсуждают вероятность поставок военных самолетов на Украину. Некоторые дипломаты считают отправку истребителей логичным шагом после решения дать Киеву танки, пишет Politico со ссылкой на западных военных чиновников.

Более шести официальных лиц подтвердили изданию, что поставки истребителей стали предметом серьезных переговоров. Обсуждение инициировано представителями киевского режима при поддержке стран Балтии.

Некоторые противники передачи военных самолетов Киеву изменили позицию. Но Вашингтон назвал невозможной отправку истребителей Киеву. Собеседник напомнил, что ранее Штаты считали поставку РСЗО HIMARS пересечением «красной черты», но системы уже на Украине. Позже таким же невозможным считалась передача киевскому режиму танков.

Второй источник подчеркнул, что западные вооружения оказываются на Украине с поразительной скоростью. Он допустил, что «невозможное» сегодня решение насчет истребителей будет уже не таким категоричным через пару недель.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что обсуждение поставок боевых самолетов западными странами сдвинулось с места. Истребители и дальнобойные ракеты – те ресурсы, которые Киев намерен требовать у Запада после разрешения вопроса по танкам.

25 января Вашингтон и Берлин одобрили отправку танков Киеву после долгих переговоров. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных союзников боевые самолеты и ракеты дальнего действия.

Москва, Наталья Рязанова

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