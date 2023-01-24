Кулеба заявил, что вопрос поставки Киеву боевых самолетов сдвинулся с места

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждение поставок западными странами Украине западных боевых самолетов сдвинулось с места.

Министр подчеркнул, что перед Киевом стоит задача получить самолеты до конца 2023 года.

«У нас осталось три больших вопроса: один, я считаю, почти решен – это танки, а две опции, которые еще не раскрыты, – это дальнобойные ракеты и боевые самолеты», – заявил Кулеба в интервью украинским СМИ. При этом он отметил, что в информационном пространстве уже начали появляться сообщения о том, что «кто-то где-то обсуждает тему самолетов», хотя раньше этого не было. «Сейчас это уже реальность», – добавил глава МИД.

В середине января замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в ФРГ Андрей Мельник обратился к канцлеру Германии Шольцу с предложением передать Украине 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые скоро будут выведены из эксплуатации бундесвером и заменены на F-35. «Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Торнадо в Украину, Бундесканцлер?», – заявил украинский дипломат.

На эти слова отреагировал немецкий политик Гауке Шульц, заявив, что Украина никогда не получит самолеты Tornado.

На прошлой неделе министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстру заявил, что его страна рассмотрит вопрос о поставках Украине истребителей F-16, если об этом попросит украинское правительство. По его словам, кабмин рассмотрит такой запрос «непредвзято».

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»