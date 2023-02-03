В США призвали завалить Украину оружием и устроить России «большой взрыв»

Западу нужно изменить подход к помощи Украине и отправить массу оружия одномоментно. Это поможет устроить «большой взрыв» для России, заявил бывший американский посол в РФ Майкл Макфол.

Он предупредил, что в случае неудач Киева мало кто вспомнит «выдающееся лидерство президента США Джо Байдена в мобилизации мира на помощь Украине». Поэтому всем западным странам нужно срочно ускорить отправку военной помощи Киеву.

«Это означает более современное оружие, больше экономической помощи Украине и больше санкций. Ничто из этого не должно распределяться постепенно. Вместо того, чтобы предоставлять ракетные системы ATACM в марте, беспилотники Reapers в июне и реактивные самолеты в сентябре, НАТО следует пойти на «большой взрыв», – написал Макфол в журнале Foreign Affairs.

Недоступное пока вооружение можно заменять похожими системами, посоветовал бывший посол. Нет нужно числа HIMARS – можно отправить РСЗО M270 и дальнобойные припасы, вместо танков – БМП, если не решен вопрос о самолетах – Киев примет и беспилотники, заявил он.

«Планы по поставке всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля. Заявление такого масштаба произведет важный психологический эффект в Кремле и российском обществе. Байден и его союзники по НАТО могут усилить посыл о том, что для России бесполезно продолжать борьбу», – заявил Макфол.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия продолжит теснить украинские силы до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность российских территорий. Чем более дальнобойное оружие получит от союзников Киев, тем дальше его придется отодвинуть.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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