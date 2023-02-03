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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 3 февраля 2023, 14:20 мск

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Белый дом и ЦРУ опровергли обещания украинской территории России

В Белом доме и ЦРУ опровергли сообщения о тайном предложении отделить часть территории Украины в пользу России ради мира.

Neue Zürcher Zeitung написала, что глава ЦРУ получил задание Белого дома договориться о прекращении конфликта на Украине. По сведениям издания, президент США Джо Байден предложил передать России 20% украинских территорий – примерную площадь донбасских республик. Но Киев и Москва отказались.

Представитель ЦРУ назвал это сообщение «абсолютно ложным» в беседе с Newsweek. Представитель Белого дома также заявил, что статья швейцарско-немецкой газеты «не соответствует действительности».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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