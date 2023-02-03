СМИ: США предлагали Украине отдать России 20% территории ради заключения мира

Президент США Джо Байден тайно составил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине – с передачей 20% украинских земель России. Посланником с инициативой стал глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс пишет Neue Zürcher Zeitung.

Глава ЦРУ лично привез предложение Вашингтона в Киев и Москву. По условиям, Россия могла получить 20% украинской территории в обмен на мир. Но ни одна из сторон не согласилась на подобный план.

По данным издания, только после обоюдного отказа Байден принял решение отправить на Украину американские танки.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Запад активно поддерживал Украину поставками вооружений. В июле Белый дом США предупредил о затяжной борьбе в Донбассе благодаря финансовой и военной поддержке Вашингтона.

В конце января 2023 года аналитики анонсировали, что цели США и Украины разойдутся весной после украинского наступления. При неудаче Вашингтон насильно усадит Киев за стол переговоров.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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