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Пятница, 3 февраля 2023, 15:52 мск

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Глава МВД Турции – послу США: «Уберите свои грязные руки подальше от нашей страны!»

Глава турецкого МВД Турции Сулейман Сойлу призвал американского посла в Анкаре «убрать грязные руки» от страны и обвинил его в попытке встревожить республику своими действиями. Также он обвинил Вашингтон в управлении Европой. Заявление прозвучало на фоне приостановки работы консульств ряда европейских стран в Стамбуле по соображениям безопасности после заявлений США о планирующихся в стране терактах из-за инцидентов с сожжением Корана в Европе.

«Каждый американский посол, который приезжает в Турцию, задается вопросом, как «я могу навредить Турции». Это было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет. Он собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой», – заявил глава МВД республики (цитата по ТАСС).

По его словам, в США думали, что «смогут сделать то же самое в Турции, но один человек, Реджеп Тайип Эрдоган (президент республики – прим. ред.), испортил им игру».

«Я говорю американскому послу здесь, что я знаю, каким журналистам он раздал задания. Уберите свои грязные руки от Турции, я говорю это совершенно ясно. <…> Я точно знаю, что вы сделали, какие шаги вы предприняли и как вы хотите взбудоражить Турцию», – продолжил министр, передает Milliyet.

«Уберите свои грязные руки, эти ухмыляющиеся лица в масках, подальше от Турции», – резюмировал он.

Накануне глава МВД Турции назвал закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле «психологической войной» против Турции. О прекращении приема посетителей из-за угрозы терактов в центре Стамбула объявили генеральные консульства Великобритании, ФРГ, Франции, Швеции, Нидерландов и Швейцарии. В российском консульстве сообщили, что продолжают работать в штатном режиме.

Анкара, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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