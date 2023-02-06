Япония поддержала ценовой потолок на нефтепродукты из России

Япония присоединилась к ценовому потолку на российские нефтепродукты в рамках взаимодействия стран Группы семи. Японские меры соответствуют рестрикциям, согласованным Евросоюзом.

Токио определил верхний лимит цен на перевозимые морем российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель для дорогостоящих и 45 долларов – для продуктов низкой ценовой категории. Меры начинают действовать с 6 февраля, сообщили в МИД Японии.

С 5 февраля вступили в силу топливные санкции Евросоюза и Группы семи. Переходный период составит 55 дней для нефтепродуктов, закупленных по более высокой цене, с отгрузкой до 5 февраля и выгрузкой в пункте назначения до 1 апреля.

Токио, Наталья Рязанова

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