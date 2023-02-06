Путин отправил телеграммы с соболезнованиями Эрдогану и Асаду

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президентам Турции Реджепу Тайипу Эдрдогану и Сирии Башару Асаду в связи с гибелью множества людей в результате землетрясения. Тексты телеграмм опубликованы на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в послании турецкому лидеру.

Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь с ликвидацией последствий землетрясения в Турции и Сирии.

«Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия», – говорится в телеграмме для Башара Асада.

Утром мощное землетрясение привело к массовым жертвам и разрушениям в юго-восточных регионах Турции и на севере Сирии. Турецкие власти обратились за международной помощью. МЧС России готово направить два Ил-76 со 100 специалистами аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Москва, Наталья Рязанова

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