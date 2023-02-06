В Турции сообщили о почти 300 жертвах землетрясения. Два Ил-76 МЧС России готовы вылететь в зону бедствия

Число жертв землетрясения на юго-востоке Турции достигло 284 человек, еще не менее 2323 человек пострадали. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай, сообщает агентство «Анадолу». Больше всего жертв – 70 человек – в провинции Кахраманмараш, там же разрушены почти 300 зданий.

По словам Октая, стихийное бедствие разрушило взлетно-посадочную полосу в аэропорту Хатай. Аэрогавань прекратила работу. Также вице-президент заявил об приостановке обслуживания гражданских рейсов аэропортами Кахраманмараша и Газиантепа. В провинции Хатай из-за землетрясения взорвался газопровод. А в провинции Газиантеп разрушена историческая крепость из списка ЮНЕСКО.

Эпицентр землетрясение магнитудой 7,4 находился в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки зафиксированы в 04.17. После мощного землетрясения зарегистрировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6. Толчки ощущались в близлежащих провинциях Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане.

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью. МЧС России уже заявило о готовности направить два Ил-76 со спасателями в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщила пресс-служба ведомства. «По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова в готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», – говорится в сообщении.

Генштаб ВС Турции выделил два самолета для транспортировки помощи и бригад спасателей в зону бедствия. Также сообщается, что национальный авиаперевозчик Turkish Airlines готовит дополнительные рейсы для оперативной доставки спасательных команд в зону бедствия в юго-восточной провинции Кахраманмараш.

Добавим, что посольство России в Турции сообщило, что к настоящему моменту сведений о россиянах, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции, не поступало, передает РИА «Новости».

Разрушительное землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах – Сирии, Ливане, Ираке, а также в Египте и на Кипре. На севере Сирии, по последним данным Минздрава страны, погибли 237 человек, еще 639 человек ранены. Больше всего жертв и пострадавших в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Тартус. Поиск сотен человек, оказавшихся под завалами разрушенных зданий, продолжается.

Анкара, Наталья Петрова

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