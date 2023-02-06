Число жертв землетрясения в Сирии превысило 230 человек

По последним данным Минздрава Сирии, число погибших в результате сильного землетрясения на севере страны увеличилось до 237 человек. Еще 639 человек пострадали. Больше всего жертв и пострадавших в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Тартус. Ранее сообщалось о более 100 погибших.

Как отмечают сирийские СМИ, десятки людей остаются под завалами рухнувших зданий в Алеппо, Идлибе, Латакии и Хаме. В Минздраве заявили, что число жертв может вырасти по мере продолжения поисково-спасательных работ.

Президент Башар Асад проводит экстренное заседание Совета министров для оценки ущерба от удара подземной стихии.

По информации Минздрава, на оказание помощи пострадавшим мобилизованы все медицинские учреждения страны. В Алеппо, Латакию и Хаму направлены бригады врачей из других провинций.

Минобороны Сирии сообщило, что привлечет армию для оказания помощи пострадавшим, розыска людей, попавших под завалы, и ликвидации последствий разрушений.

Сильное землетрясение произошло ранним утром 6 февраля на юго-востоке Турции и в Сирии. Толчки магнитудой 7,4 зафиксированы в турецкой провинции Кахраманмараш и ряде соседних около 04:17. Кроме того, мощные толчки зарегистрированы на севере Сирии, в Алеппо, Хаме, Идлибе и Латакии.

Дамаск, Наталья Петрова

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