Кремль отреагировал на сообщения о совместном производстве дронов с Ираном

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения газеты The Wall Street Journal о планах Москвы и Тегерана по строительству завода беспилотников в России. По его словам, Россия реализует собственные программы по созданию БПЛА.

«У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов, для самых различных целей. Эти программы реализуются, вы знаете, недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз в области беспилотных летательных аппаратов», – сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

«У нас свои программы развития, я собственно не знаю, на какие источники в своих сообщениях опиралась упомянутая газета», – заключил Песков

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Москва и Тегеран якобы «продвигают планы по строительству нового завода в России, который мог бы производить не менее 6 тыс. беспилотников иранской разработки» для применения в ходе боевых действий на Украине. Издание утверждает, что завод по производству дронов будет построен в городе Елабуга (Татарстан) в рамках сделки между РФ и Ираном на 1 млрд долларов. Отмечается, что Москва и Тегеран стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для ПВО Украины.

Москва, Наталья Петрова

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