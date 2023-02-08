Токио будет настаивать на принадлежности Курил к японской территории

Власти Японии не намерены отказываться от Курильских островов и продолжат считать их частью японской территории. Глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что с этой позицией Токио намерен продолжить переговоры с Москвой о заключении мирного договора.

«Текущая базовая позиция японского правительства – указать на принадлежность четырех островов, а затем продолжить переговоры о заключении мирного договора. И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится», – приводит слова премьера ТАСС.

Кисида отметил, что переговоры с российской стороной будут продолжены с учетом всех уже достигнутых договоренностей.

Советско-японская декларация от 19 октября 1956 года положила конец состоянию войны между двумя странами. СССР обещал передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих необитаемых островов Малой Курильской гряды, но только после подписания мирного договора.

После Второй мировой войны все Курильские острова стали частью территорий СССР. МИД РФ подчеркивал, что гряда находится под суверенитетом России. В апреле 2022 года Токио вновь официально назвал российские Южные Курилы незаконно оккупированными «северными территориями».

Токио, Наталья Рязанова

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