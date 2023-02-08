Кабмин России обсуждает с бизнесом добровольный взнос в бюджет

Российские власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из дохода, полученного в финансово удачном 2022 году. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. О повышении налогов речи не идет, пояснил он.

«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс», – цитирует Белоусова «Интерфакс». «Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», – добавил он.

Белоусов заявил, что это не повышение налогов, а windfall tax – однократное взимание налогов.

По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. «Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует», – подчеркнул он. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе от крупных компаний. Его возможный размер он не раскрыл.

Напомним, по данным Минфина России, дефицит бюджета за январь текущего года составил 1,76 трлн рублей (60% от плана на весь год). Казна получила доходы в размере почти 1,4 трлн рублей, что на 35% ниже объема поступлений в январе прошлого года. Сильнее всего сократились нефтегазовые поступления – на 46%, до 426 млрд рублей. Расходы бюджета составили 3,1 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.

Согласно закону о бюджете, доходы бюджета РФ на 2023 год запланированы в объеме 26,1 трлн рублей, расходы – 29 трлн, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.

Москва, Наталья Петрова

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