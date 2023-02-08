Лондон объявил о новых санкциях против Москвы

Британские власти расширили санкционный список в отношении российских граждан и компаний. Объявление об усилении санкционного давления приурочили к визиту президента Украины в Великобританию.

МИД указал, что новые санкции направлены на компании, которые служат опорой для российских сил: производителей беспилотников, шасси для зенитно-ракетных комплексов, компонентов для вертолетов. Черный список пополнился 15 позициями, среди которых «РТ-комплект», АО «Завод «Универсалмаш», ООО «Липецкий механический завод», АО «Научно-производственное предприятие «Топаз», ижевский производитель БПЛА «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы».

Ограничения также введены в отношении восьми россиян, говорится в сообщении на сайте британского МИД. В их числе бизнес-омбудсмен Борис Титов, владелец «Аэростарта» Виктор Мячин, владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов.

Владимир Зеленский посетил резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит. Во время разговора с главой британского правительства Риши Сунаком он поблагодарил его страну за помощь в конфликте с Россией. Сунак в ответ назвал Зеленского другом, передает телеканал Sky News. В ходе визита Зеленский также встретится с королем Великобритании Карлом III.

Лейбористская партия внесла в парламент законопроект о конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву в качестве финансовой помощи. По данным парламентария, Лондон заморозил российские активы на сумму 26 млрд фунтов стерлингов.

Лондон, Наталья Рязанова

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