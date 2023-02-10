«Тема закрыта»: Захарова высказалась о мирном договоре с Японией

Россия не планирует возобновлять обсуждение мирного договора с Японией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта», – сказала дипломат во время брифинга. Трансляция велась в официальном блоге МИД РФ.

Она напомнила, что 21 марта 2022 года МИД РФ выпустил официальное заявление на эту тему. Россия не намерена продолжать переговоры о подписании основополагающего документа об отношениях с государством, занимающим откровенно недружественную позицию и стремящимся нанести ущерб интересам России.

Захарова также повторила призыв к Токио соблюдать Устав ООН, в том числе положения, закрепившие итоги Второй мировой войны.

Глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что будет настаивать на принадлежности Кунашира, Хабомаи, Шикотана и Итурупа к японской территории. Власти Японии не намерены эту позицию, и на ее основе планируют продолжить переговоры о заключении мирного договора с Россией.

Москва, Наталья Рязанова

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