Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони раскритиковал политику президента Украина. Он заявил, что если бы Владимир Зеленский перестал нападать на республики Донбасса, то России бы не пришлось проводить спецоперацию. Об этом сообщает газета газета Il Messaggero.

Берлускони также подчеркнул, что если бы он был премьер-министром, то бы никогда не поехал на переговоры с Зеленским. По его мнению, президенту Украины достаточно было «прекратить атаки на две автономные республики Донбасса», и тогда «то, что происходит, никогда бы не случилось». «Я оцениваю поведение этого господина очень и очень негативно», – заключил политик.

Кроме того, экс-премьер Италии заявил, что США в обмен на прекращение огня на Украине должны предложить Киеву многомиллиардный план восстановления страны. По его словам, Джо Байден должен «взять Зеленского и сказать ему: «По окончании войны в твоем распоряжении будет «план Маршалла» по восстановлению Украины».

Берлускони отметил, что этот план может достигать $6-9 млрд при условии немедленного прекращения боевых действий со стороны Украины и замораживания финансовой и военной помощи Киеву. По его мнению, только это может убедить украинские власти прекратить огонь.

Напомним, весной 2022 года Берлускони раскритиковал решение России начать военную спецоперацию на Украине. Тогда политик заявил, что «глубоко разочарован поведением Владимира Путина». При этом он посетовал, что после начала конфликта он два раза попытался дозвониться до президента РФ, но безуспешно.

Москва, Наталья Петрова

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