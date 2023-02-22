Захарова: Зеленский сравнил свой режим с фашистским в ответ на критику Берлускони

Президент Украины Владимир Зеленский невольно сравнил свой режим с фашистским, когда в «приступе злобы набросился» на бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, заявив «его дом никогда не бомбили». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В очередном приступе бессильной злобы бункерный набросился на Берлускони, который напомнил киевскому режиму про Донбасс», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Зеленский накануне заявил на пресс-конференции в Киеве после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони, что «дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки», поэтому он не может обвинять Киев в начале российской спецоперации на Украине.

При этом, напомнила Захарова, сам Берлускони рассказывал в интервью, что никогда не забудет бомбежку Милана союзниками в 1943 году. Политику тогда было шесть с половиной лет, и бомба упала прямо на улицу, где он жил. После этого семья Берлускони переехала в деревню севернее Милана.

«Вот так незатейливо Зеленский взял и сравнил свой режим с фашистским, а СВО – с действиями союзников времен Второй мировой. Проговорился», – отметила Захарова.

Напомним, Сильвио Берлускони ранее раскритиковал политику президента Украины. Он заявил, что если бы Владимир Зеленский перестал нападать на республики Донбасса, то России бы не пришлось проводить спецоперацию.

Москва, Наталья Петрова

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