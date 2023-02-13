В Совфеде назвали свой вариант «большого события» для годовщины СВО

«Большим событием» к годовщине начала специальной военной операции может стать капитуляция Киева, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

На просьбу прокомментировать заявления украинского МИД сенатор отметил, что киевские режим часто озвучивает свои фантазии.

«Может быть, капитуляция от Украины? Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы. Иногда, что им приснится, они и рассказывают как явь», – пояснил Джабаров в беседе с РИА Новости.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал «большие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля, которые заставят Москву «запомнить этот день». Он признал, что исключения России из ООН пока не предвидится, но ей покажут «символы единства» и «политические сигналы».

В ООН обсуждается проект резолюции с осуждением СВО, который планируется вынести на голосование 23 февраля. Документ основан на «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского и будет рассмотрен в присутствии Кулебы, госсекретаря США Энтони Блинкена, главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне министров запланировано на 24 февраля.

Москва, Наталья Рязанова

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