Песков заявил о должном уровне безопасности Путина

Президент РФ Владимир Путин продолжает работу в прежнем режиме, ведь его безопасность обеспечивается на нужном уровне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никакое снижение публичности не планируется. Безопасность президента и лиц, которые являются объектами госохраны, обеспечивается на должном уровне с учетом всех рисков и опасностей», – сказал Песков журналистам.

Он добавил, что сейчас президент готовится к оглашению послания Федеральному собранию. В его расписании стоят встречи и совещания.

«Повестка дня достаточно напряженная. Полным ходом идет подготовка к предстоящему 21 числа посланию президента. Сегодня запланированы внутренние совещания, в начале второй половины дня у президента начнется серия встреч с руководителями парламенских фракций», – пояснил представитель Кремля.

Служба внешней разведки РФ сообщила, что США планируют забросить исламистских боевиков в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. В январе уже отобрали 60 террористов и ускоренно готовят.

Москва, Наталья Рязанова

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