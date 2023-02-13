СВР обвинила США в вербовке десятков террористов для атак в России

США планируют забросить исламистских боевиков в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. С таким заявлением сегодня, 13 февраля, выступила Служба внешней разведки РФ. В ведомстве уточнили, что американские военные в январе отобрали 60 террористов – их ускоренно готовят на базе Эт-Танф в Сирии.

В СВР со ссылкой на поступающие в ведомство заслуживающие доверия данные заявили, что военные США ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, связанных с «Исламским государством»* и «Аль-Каидой»**, для совершения терактов в России и других странах СНГ. Подчеркивается, что особое внимание при этом уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.

По информации службы, в январе было отобрано 60 террористов, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Сейчас они проходят курс ускоренной подготовки на американской базе Эт-Танф в Сирии. Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных бомб, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности.

«Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии», – уточнили в СВР.

По сведениям ведомства, подготовленных боевиков в ближайшее время планируют забросить малыми группами на территорию России и государств СНГ.

«Перед ними будут поставлены задачи по подготовке и осуществлению терактов против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил», – говорится в заявлении. Готовить атаки они будут во взаимодействии с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), «Джамаат Ансарулла» (запрещена в РФ) и «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России), отметили в СВР.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – организация признана террористической и запрещена в России

** «Аль-Каида» – организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Наталья Петрова

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