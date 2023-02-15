Госдума и Совфед проведут внеплановое заседание 22 февраля

Госдума и Совет Федерации соберутся на внеплановое заседание 22 февраля. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на источник в верхней палате российского парламента.

«Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра – Госдума, в 15.00 – мы», – сообщил собеседник агентства.

Сенатор Вячеслав Тимченко заявил, что заседание будет посвящено принятию законов об интеграции новых регионов в правовое поле России. По его словам, эти документы должны быть утверждены до 1 марта.

В свою очередь, сенатор Николай Журавлев объяснил, что перенос заседания Совфеда с 1 марта на 22 февраля вызван необходимостью оперативного внесения изменений в бюджетное и налоговое законодательство.

«Предполагается введение нового инструмента – специальных казначейских кредитов для регионов. По поручению президента России на эти цели будет выделено 250 миллиардов рублей. Субъекты РФ смогут воспользоваться этими средствами для реализации инфраструктурных проектов. Они также будут направлены на строительство социальных объектов на территории новых субъектов», – цитирует Журавлева пресс-служба Совфеда.

Также, по словам сенатора, планируется рассмотреть закон, направленный на регулирование отдельных вопросов налогообложения в нефтяной сфере для «гармонизации налоговых доходов в федеральный и региональные бюджеты», в том числе «в целях решения первоочередных экономических задач в текущих условиях». «Данные изменения должны вступить в силу не позднее 1 марта, чтобы механизм эффективно заработал с очередного налогового периода», – уточнил сенатор.

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. По его словам, акцент будет сделан «на текущей ситуации», в том числе на СВО, экономике, социальных проблемах.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»