США не толкают Украину к борьбе за Крым, заявил Блинкен

Вашингтон не подталкивает Киев бороться за возвращение Крыма в состав украинских территорий, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он дал понять, что Белый дом не считает мудрым подобные действия в нынешней ситуации, пишет Politico со ссылкой на источники.

Вопрос о Крыме был задан во время видеоконференции с группой экспертов.

«По словам четырех человек, знакомых с ответом Блинкена, он сообщил, что США не поощряют Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев. По словам двух человек, Блинкен создал впечатление, что США не считают в настоящее время мудрым шагом возвращение Крыма», – говорится в материале.

Пентагон во время секретного брифинга выразил сомнения, что Украина сможет вернуть Крым в ближайшем будущем. В официальном заявлении Минобороны США допустили, что Киев использует дальнобойные снаряды GLSDB из нового пакета военной помощи для ударов по Крыму. В Пентагоне подчеркнули, что Украина может использовать боеприпасы по своему усмотрению.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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