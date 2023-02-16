Евродепутаты отказались от призыва к миру в резолюции по Украине

Депутаты Европейского парламента не приняли поправки с призывом к миру в резолюцию по конфликту на Украине. Предложение не прошло по итогам голосования, передает РИА Новости.

«Европарламент подчеркивает необходимость срочных, интенсивных и постоянных дипломатических усилий по немедленному прекращению войны на Украине и страданий украинского народа», – гласила одна из поправок.

Вторая предлагала убрать описание цели Украины как вытеснение сил РФ с территории Украины, для достижения которой Европа должна непрерывно отправлять все виды оружия. Вместо этого мог появиться текст: «основная цель для ЕС – обеспечить мир на Украине. Европарламент призывает ЕС и его государства-члены нарастить усилия по обеспечению мирных переговоров и прекращения огня».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры только по инициативе его западных спонсоров. «Но мы не видим у спонсоров Киева никакого желания переходить к серьёзным переговорам с Россией», – сказал дипломат.

Париж, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»