Глава Пентагона Ллойд Остин стал худшим военным преступником в мире и должен быть отстранен от должности вместе с президентом США Джо Байденом, заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

Политик назвал пять главных военных преступников, и все они оказались в руководстве Штатов. Это президент Байден, его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд, глава Пентагона Ллойд Остин.

«Ллойд Остин – один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку и официально предъявить обвинения. Отстранить его от должности вместе Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд», – написал Янг на своей странице в сервисе микроблогов.

Ллойд Остин заявил о намерении вооружать и обучать украинских боевиков на долгосрочную перспективу, пообещал и призвал европейские страны оказать всю возможную помощь Киеву для весеннего наступления. Глава Пентагона также пригрозил использовать ядерное оружие ради защиты Южной Кореи и открыто угрожал положить конец режиму лидера КНДР Ким Чен Ына.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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