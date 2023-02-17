Логинов: Европа не может оценить риски принятия Украины в ЕС

Заявления о европейском будущем Украины ничем не подкреплены. Евросоюз пока сам не в состоянии оценить последствия принятия в состав новой страны, считает и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

Дипломат назвал конъюнктурным решением получение Украиной кандидатского статуса в ЕС. Это решение вызвало разочарование и негодование у государств, которые несколько лет пытаются получить членство в союзе. Большинство граждан ЕС считают этот момент не более, чем политическим лозунгом.

«Это и другие аналогичные заявления воспринимаем как политические лозунги, которые ничем не подкреплены. Что касается расширения, будь то Украина или другие государства, то сегодня ЕС, похоже, не готов трезво оценить соответствующие риски для самого союза», – сказал Логвинов в интервью «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что сейчас вопросы глубокой экономической интеграции Украины в европейские процессы потеряли актуальность для России. Поскольку на повестке дня стояло влияние этого сближения на торгово-экономические обязательства как в отношениях с Украиной, так и с ЕС.

«На данном этапе для нас это уже нерелевантно», – добавил политик.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в ЕС может стать мотивирующей силой для ВСУ, поскольку украинским силам срочно нужна мотивация для поддержания желания преодолеть «тяжёлые испытания».

Москва, Наталья Рязанова

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