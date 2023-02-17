Минфин РФ хочет пополнить бюджет 300 миллиардами за счет разовой выплаты бизнеса. Кто не будет платить взнос

Минфин России согласовывает с крупным бизнесом выплату в российский бюджет части прибыли за 2021-2022 годы. Дополнительный сбор с доходов не будут платить нефтегазовый сектор и малый бизнес. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Минфин рассчитывает, что дополнительные доходы бюджета за счет разовой выплаты бизнеса составят 300 млрд рублей.

Глава Минфина объяснил, как может быть осуществлен механизм разового сбора средств из прибыли крупного бизнеса от благоприятной конъюнктуры двух прошлых лет.

«Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. Мы так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство, и, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы», – сказал глава Минфина (цитата по «Интерфаксу»).

Министр подчеркнул, что бизнес готов поделиться с государством частью прибыли. «Пока рассматриваются 22-й и 21-й год по сравнению с 19-м и 20-м. Во всяком случае, тот прирост, который был получен, в основном, это конъюнктурные доходы, частью прироста бизнес готов поделиться с государством», – сказал Силуанов.

Министр добавил, что разовым сбором не будет затронут нефтегазовый сектор, поскольку по нему был принят ряд налоговых новаций, которые «централизуют часть дополнительной ренты», полученной сектором в результате «ценовой конъюнктуры». Также взнос не будут платить предприятия малого бизнеса, добавил Силуанов.

Минфин хочет получить за счет разовой выплаты бизнеса порядка 300 млрд рублей дополнительных доходов в бюджет, отметил министр. «Детали сейчас согласуются с нашими предпринимателями, и я уверен, что в ближайшее время мы найдем тот оптимальный для бизнеса инструмент, которым он будет участвовать в финансировании, по сути дела, государственных программ», – сказал глава Минфина.

Силуанов указал, что инициатива по добровольным взносам в госказну была проявлена самим крупным бизнесом. «В этом плане мы благодарны бизнесу, что им проявлена такая инициатива: в нынешних условиях поддержать первоочередные, в первую очередь социальные расходы, инфраструктурные расходы, которые в текущем году активно финансируются и увеличены по сравнению с предыдущими периодами», – отметил министр.

Напомним, 8 февраля вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из дохода, полученного в финансово удачном 2022 году. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. О повышении налогов речи не идет, пояснил он тогда. «Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. <…>Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», – сказал Белоусов он.

Москва, Наталья Петрова

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