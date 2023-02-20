FT: Западу не удалось настроить Африку и Латинскую Америку против России

Западные страны использовали Мюнхенскую конференцию по безопасности для продвижения антироссийской политики среди стран Африки и Латинской Америки. Но провалились. Страны «глобального юга» больше озабочены скачками инфляции и рисками в сфере продовольственной безопасности, чем ситуацией на Украине, пишет Financial Times.

Запад пытался убедить лидеров стран Африки и Латинской Америки, что действия России на Украине ставят под удар безопасность в Европе и во всем мире. В ответ развивающиеся страны должны были присоединиться к санкционному давлению на Россию. Но Юг еще помнит, что именно Запад отказался делиться вакцинами в начале эпидемии коронавируса, поэтому доверительного разговора не получилось, говорится в статье.

Глава МИД Бразилии Мауру Виейра призвал быстрее найти дипломатическое решение ситуации на Украине, поскольку весь мир не может обсуждать только этот конфликт. Премьер-министр Намибии Сара Кугонгелва-Амадила заявила, что нужно заниматься не перекладываем вины, а решать проблемы. Вице-президент Колумбии Франсия Маркес призвала Европу больше заниматься проблемами климата, чем выбором победителя в украинском конфликте.

Во время конференции глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал «проблемное прошлое» западных и южных стран.

Напомним, в США признали два «сейсмических разлома» в мировой политике: между США и Россией, а также между Штатами и остальным миром из-за «надменного безразличия к странам глобального Юга».

Москва, Наталья Рязанова

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