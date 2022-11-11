В США признали раскол между Западом и остальным миром

Конфликт на Украине раскрыл два «сейсмических разлома» в мировой политике. И второй спровоцирован надменностью и безразличием США и их союзников, считает обозреватель Джит Хир.

«Первый – это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно вооружают Украину. Второй – ширящийся раскол между Западом и остальным миром. Запад проявляет надменное безразличие к странам глобального Юга: мы создали крепость НАТО», – написал обозреватель для The Nation.

Автор объединил понятием «Запада» страны НАТО и их ключевых союзников: Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею. Он отметил, что западные политики перед конфликтом на Украине прикладывали все меньше дипломатических усилий, призывая глобальный Юг самостоятельно бороться за благополучие. После начала конфликта помощь странам Азии и Африки еще уменьшилась, потому что ресурсы уходят на Украину.

«Начинает вырисовываться облик 21 века: Запад защитит свой «сад» и оставит жителей «джунглей» на произвол судьбы», – говорится в статье.

Эксперты отметили, что мир переживает геополитическую революцию, которая в итоге должна закончиться установлением многополярного мира и реформой ООН. Страны Запада предложили расширить Совбез ООН за счет добавления в постоянные члены Германии, на что Индия ответила выдвижением своей кандидатуры, указав, что вскоре станет третьей экономикой мира.

Президент РФ Владимир Путин прямо призвал пересмотреть принципы мировой финансовой системы, которая прежде позволяла группе избранных стран жить за чужой счет.

Москва, Наталья Рязанова

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