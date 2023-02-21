МИД России вызвал американского посла из-за агрессивного курса США против РФ

Министерство иностранных дел России вызвало посла США в РФ Линн Трейси для вручения ноты протеста. В документе указано на расширяющуюся вовлечённость Штатов в конфликт на Украине и отсутствие объяснений по подрыву «Северных потоков».

В ноте протеста подчёркивается, что накачка ВСУ вооружениями и передача целеуказаний для ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры доказывают «лживость утверждений, что США не являются стороной конфликта».

«Главе американской дипмиссии 21 февраля был сделан демарш. Послу заявлено о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям. Для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», – пояснили в пресс-службе МИД РФ.

Российские дипломаты также отметили, что Вашингтон должен дать объяснения о повреждении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Россия призвала Штаты не мешать объективному расследованию инцидента.

В российском МИД уже указывали на контрпродуктивность нынешнего курса США в отношениях с Россией в ходе получения верительных грамот от американского посла в Москве.

Москва, Наталья Рязанова

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