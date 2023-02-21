НАТО отреагировала на приостановку Россией участия в ДСНВ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление о решении России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Ранее о таком решении объявил президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

Как отметил Столтенберг, этот шаг Москвы демонтирует всю архитектуру контроля над ядерными вооружениями. «Я решительно призываю Россию пересмотреть свое решение», – цитирует главу альянса ТАСС.

«Больше ядерного оружия и меньше контроля над вооружениями делают мир более опасным», – заявил Столтенберг, сообщает New York Times. «Мы должны помнить, что это одно из последних крупных соглашений о контроле над вооружениями, которые у нас есть», – добавил он.

Кроме того, Столтенберг заявил, что НАТО провела полную инвентаризацию своих арсеналов боеприпасов и готовится увеличить объемы их производства. «Мы будем стимулировать нашу промышленность, чтобы нарастить производство», – сказал он.

Ранее сегодня Владимир Путин объявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в ДСНВ. Он назвал «театром абсурда» требование НАТО о допуске своих инспекций на российские ядерные объекты. При этом президент подчеркнул, что, если США проведут испытания новых ядерных вооружений, Россия сделает то же самое.

Брюссель, Наталья Петрова

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