Россия приостановила участие в Договоре о СНВ: Путин допустил возможность испытания ядерного оружия

Россия в одностороннем порядке приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом сегодня заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, назвав «театром абсурда» требование НАТО о допуске своих инспекций на российские ядерные объекты. При этом глава государства подчеркнул, что, если США проведут испытания новых ядерных вооружений, Россия сделает то же самое.

«В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием к России, как они выражаются, вернуться к выполнению Договора о СНВ, включая допуск инспекций на наши ядерные оборонные объекты. Даже не знаю, как это назвать… Театр абсурда какой-то», – отметил Путин.

Глава государства обратил внимание, что США за последние 30 лет целенаправленно разрушали сложившееся после Второй мировой войны мироустройство для создания мира по-американски, где «есть только один господин». «Недопустимо, что США стали перекраивать мироустройство именно только под себя, исключительно в своих собственных эгоистических интересах. Теперь через представителей НАТО передают сигналы, а по сути выдвигают ультиматум – вы, Россия, выполняйте все, о чем договорились, в том числе договор по СНВ беспрекословно, а мы будем вести себя как заблагорассудится», – констатировал он.

«Это или верх лицемерия и цинизма, или верх глупости. Но идиотами их не назовешь, они все-таки неглупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести, и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден сегодня заявить о том, что России приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ. Повторю, не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие», – заявил Путин под аплодисменты.

При этом президент добавил, что прежде, чем вернуться к обсуждению этого вопроса нужно понять, «на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО».

Кроме того, Путин заявил, что, если США проведут испытания новых видов ядерных вооружений, Россия сделает то же самое. «Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть», – пояснил глава государства.

«В этой ситуации министерство обороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», – подчеркнул Путин.

Москва, Мария Соколова

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