Беспомощная русофобия: посол РФ в Канаде оценил объявленные Оттавой антироссийские санкции

Канада, объявив о новых санкциях против РФ, проявила слепую русофобию и беспомощность всего антироссийского лагеря. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов. При этом дипломат подчеркнул, что новые ограничения бессмысленны.

По его словам, о слепой русофобии свидетельствует включение в санкционные списки легендарного хоккеиста Владислава Третьяка и двух первых в мире женщин-космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой.

«Это [попадание в списки Терешковой и Савицкой] показывает фальшивость феминистской повестки [правительства премьер-министра Джастина] Трюдо. А внесение Третьяка, мировой легенды, которого помнят и уважают в Канаде, чье имя в местных музеях хоккейной славы, – это демонстрация слепой русофобии и неуважения к простым канадцам, гордящимися историей этого спорта», – сказал Степанов в комментарии ТАСС.

Посол также обратил внимание, что санкции Канады и стран Запада против россиян, госструктур и делового сообщества бессмысленны. «Прежде всего они вредят экономикам и благосостоянию народов тех стран, чьи правительства их вводят», – пояснил он.

В то же время Степанов назвал такие действия Канады и стран Запада «санкционным позерством», которое «не заслуживает с нашей стороны никакой иной политической реакции, кроме презрительного сожаления». «Практический же ответ, разумеется, последует», – подчеркнул российский дипломат.

Ранее правительство Канады заявило о введении санкций против 129 россиян, в том числе членов правительства, военных, представителей ВПК, а также 63 юридических лиц. Также Оттава ввела запрет на экспорт в Россию определенных химикатов, которые используются в производстве электроники.

Оттава, Светлана Антонова

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