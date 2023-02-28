Посол Антонов заявил о многолетнем нарушении США положений ДСНВ

США много лет нарушают центральные положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Но при этом перекладывают на Россию ответственность за решение приостановить участие в ДСНВ.

Дипломат отметил, что Штаты привычно переложили ответственность «с больной головы на здоровую». Но именно Вашингтон нелегитимно вывел из-под учета по ДСНВ сотни установок баллистических ракет на подлодках и тяжелых бомбардировщиков.

«Вашингтон многие годы нарушает центральные положения Договора о количественных ограничениях СНВ. Объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи. Нашим инспекторам так и не предоставили возможность удостовериться в результатах проведенного «переоборудования», – приводит слова Антонова пресс-служба посольства.

США так и не ратифицировали ДВЗЯИ. А ведь еще пару лет назад в Вашингтоне открыто обсуждалась возможность организации ядерных испытаний. В Пентагоне уверяли, что подготовка займет не больше нескольких месяцев, отметил российский посол.

Он напомнил, что США развязали против России масштабную гибридную войну и открыто заявляют о намерении нанести России стратегическое поражение. Но все еще хотят проводит инспекцию российских баз СНВ, которые уже стали целью для атак со стороны киевского режима при содействии Пентагона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ведомые Штатами государства Запада понять, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой. Только тогда станет возможным для России возобновить участие в ДСНВ.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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