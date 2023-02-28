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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 28 февраля 2023, 16:13 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Запад боится победы России больше, чем эскалации конфликта на Украине

Йенс Столтенберг, фото: flipboard.com

Победа России несет для Запада «гораздо больший риск», чем расширение военной помощи Украине. Такое заявление сделал во вторник, 28 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки.

«Некоторые опасаются, что помощь Украине несет риски эскалации. Я скажу, что <…> гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат», – приводит слова руководителя альянса ТАСС.

Напомним, ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг заявил, что эскалация конфликта на Украине для НАТО несопоставима с опасностью победы России.

Генсек альянса сегодня также заявил, что членство Украины в НАТО – «это отдаленная перспектива». Главное сейчас, отметил он, помочь Киеву одержать победу над Россией. Поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину, подчеркнул Столтенберг.

Хельсинки, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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