Запад боится победы России больше, чем эскалации конфликта на Украине

Победа России несет для Запада «гораздо больший риск», чем расширение военной помощи Украине. Такое заявление сделал во вторник, 28 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки.
«Некоторые опасаются, что помощь Украине несет риски эскалации. Я скажу, что <…> гораздо больший риск несет победа России, которая подтвердит, что применение силы может принести политический результат», – приводит слова руководителя альянса ТАСС.
Напомним, ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг заявил, что эскалация конфликта на Украине для НАТО несопоставима с опасностью победы России.
Генсек альянса сегодня также заявил, что членство Украины в НАТО – «это отдаленная перспектива». Главное сейчас, отметил он, помочь Киеву одержать победу над Россией. Поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину, подчеркнул Столтенберг.
Хельсинки, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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