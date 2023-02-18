Победа России на Украине пугает генсека НАТО больше, чем эскалация конфликта

Эскалация конфликта на Украине для НАТО несопоставима с опасностью победы России. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта. Я могу сказать: свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше», – сказал Столтенберг, чьи слова приводит ТАСС.

Генсек Североатлантического альянса призвал увеличить объемы поставок оружия на Украину. «Нам нужно и дальше поддерживать Украину», чтобы не победила Россия, – сказал он. Столтенберг продолжает настаивать, что достичь устойчивого мира на Украине возможно только посредством поставок вооружений.

«Союзники по НАТО снова и снова заявляли, что мы поддерживаем Украину, чтобы гарантировать их победу и победу как суверенной независимой нации. Тогда эта война может закончиться за столом переговоров», – сказал генсек НАТО. Однако, полагает он, переговорный процесс полностью зависит от расстановки сил на поле боя. «Таким образом, единственный способ обеспечить прочный и справедливый мир в Украине – это оказать им сегодня военную поддержку, чтобы президент [Владимир] Путин понял, что он должен сесть и принять условия переговоров», – заявил Столтенберг. По его мнению, это «гарантирует победу Украины как суверенного независимого государства».

На слова генсека НАТО о «риске победы» России отреагировал первый зампред Совбеза Дмитрий Медведев. «Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны», – написал Медведев в своем телеграм-канале. «Уроды, ненавидят и боятся», – добавил он.

Москва, Наталья Петрова

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