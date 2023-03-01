Финский парламент одобрил вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО, передает агентство YLE.

Законопроект одобрен 184 депутатами, проголосовавшими «за», семеро депутатов отдали голос «против». Семь парламентариев отсутствовали на голосовании, и еще один воздержался.

После одобрения парламентом заявку должен ратифицировать президент страны Саули Ниинисте.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО одновременно со Швецией. Минобороны анонсировало присоединение к альянсу к июлю 2023 года. Турция выступила против принятия в НАТО североевропейских стран из-за пропаганды Рабочей партии Курдистана. Анкара согласилась рассмотреть заявку Финляндии отдельно, поскольку после акции с сожжением Корана в Швеции подтвердила свою позицию.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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